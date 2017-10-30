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СМИ: обвиненные в мятеже каталонские политики-сепаратисты выехали в Бельгию ({{commentsTotal}})

За рубежом
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Демонстрация перед штаб-квартирой правительства Каталонии.
Демонстрация перед штаб-квартирой правительства Каталонии. Автор: AFP/SCANPIX
За рубежом

Прокуратура Испании подала два иска в Верховный суд и Национальную судебную коллегию королевства против политиков, ответственных за провозглашение независимости Каталонии. Против членов отстраненного Мадридом правительства региона и ряда парламентариев Каталонии представлены "иски за бунт, мятеж, растрату". По данным испанских СМИ, глава автономии Карлес Пучдемон и еще несколько каталонских политиков выехали в Брюссель.

О выезде каталонских политиков в Бельгию сообщил в понедельник, 30 октября, телеканал La Sexta TV, передает ТАСС.

По его данным, отстраненный глава Каталонии Карлес Пучдемон и еще несколько бывших членов регионального правительства могут запросить в Бельгии политическое убежище.

Агентство Интерфакс со ссылкой на испанские СМИ сообщает, что власти Испании подтвердили информацию о нахождении Пучдемона на территории Бельгии.

Газета La Vanguardia также сообщила, что вместе с бывшим главой каталонского женералитата в Брюссель прибыли несколько бывших членов его правительства.

О выдвижении обвинений против каталонских политиков заявил в понедельник на пресс-конференции генеральный прокурор Хосе Мануэль Маса.

При этом не исключалось, что им придется явиться в суды для дачи показаний. Согласно испанскому законодательству, за бунт против центральных властей грозит 30 лет тюремного заключения.

Ранее в понедельник министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо сообщил, что правительство дало каталонским политикам-сепаратистам "пару часов" на вынос их личных вещей из официальных учреждений. Он предупредил, что попытка продолжить выполнение должностных обязанностей приведет к выдвижению против них уголовных обвинений.

В Каталонии с понедельника временно приостановлена автономия и введено прямое управление из Мадрида. В Европе опасаются ответных шагов лидеров сепаратистов.

Между тем агентство ТАСС со ссылкой на газету La Vanguardia сообщило, что глава парламента Каталонии Карме Форкадель фактически признала, что законодательное собрание автономии распущено.

По данным издания, спикер каталонского парламента отменила намеченное на вторник заседание бюро руководителей парламентских фракций по причине того, что "палата распущена". Это совещание обычно проходит каждый вторник, однако Форкадель, утверждает La Vanguardia, отменила его, "поскольку бюро больше не существует и распущено".

Никаких официальных заявлений по данной теме не прозвучало. При этом остается неясным, идет ли речь о роспуске парламента в соответствии с решением правительства Испании, или же собрание было распущено сторонниками независимости в рамках "учредительного процесса" по созданию в Каталонии независимой республики.

27 октября после утверждения парламентом Каталонии резолюции о провозглашении независимой республики Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась. Она позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

Вслед за этим председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей главу региона Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, премьер распустил парламент Каталонии и назначил на 21 декабря выборы в автономии.

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS/TASS



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