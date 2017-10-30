Прокуратура требует оштрафовать старейшину Тартуской волости почти на 26 000 евро

Окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Марге Пюссь потребовала признать Соопа виновным в предъявленном ему обвинении и вынести ему наказание в виде штрафа на сумму 25 964 евро. В качестве дополнительного наказания прокурор ходатайствует об установлении Соопу запрета занимать пост, требующий выполнения публичных функций.

Защитник Соопа в суде, присяжный адвокат Урмас Кыргесаар попросил оправдать его подзащитного. Об оправдании попросил в своем последнем слове в суде и сам Сооп.

Суд вынесет решение по его делу в среду, 1 ноября, в 10 часов утра.

Согласно обвинению, предъявленному Лыунаской окружной прокуратурой, в период с 14 апреля 2013 года по 11 июня 2015 года волостной старейшина заключал сделки с фондом Emajõe Jõeriik, членом совета которого он сам являлся.

В результате этих соглашений волость выплатила фонду, который возглавлял признанный виновным в коррупции бывший мэр Калласте Виктор Нукка, свыше 100 000 евро. Прокуратура усмотрела в этом признаки нарушения. Кроме того, волостной старейшина обвиняется в том, что в 2013 и 2014 годах он заправил свой личный автомобиль горючим за счет бюджетных средств.

Айвар Сооп руководит Тартуской волостью с 1993 года. С 2012 года он состоит в рядах Союза Отечества и Res Publica, но на время уголовного разбирательства приостановил членство в партии.

Досудебное расследование провело бюро расследований коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции, руководила им Лыунаская окружная прокуратура.