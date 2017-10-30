Срок подачи песен на конкурс Eesti Laul истекает в среду

Срок подачи ходатайств об участии в песенном конкурсе Eesti Laul истекает в среду, 1 ноября, в 15:00. К этому дню все желающие принять участие должны представить свои композиции.

К настоящему моменту в специальный ящик в Теледоме поступило несколько десятков произведений, передает menu.err.ee.

Один автор музыки или коллектив может участвовать в конкурсе Eesti Laul максимум с тремя песнями. Исполнитель также может представить жюри для прослушивания до трех песен. Как и прежде, композиция не должна быть длиннее трех минут.

Для написания песен можно привлекать иностранных авторов, но по меньшей мере половина создателей композиции должны быть гражданами Эстонии или резидентами.

Мотив и слова песен должны быть новыми. Это означает, что они не должны были звучать до 1 сентября 2017 года.

Песню надо принести в Теледом (со стороны улицы Гонсиори, 27) на флешке. Кроме музыкальной композиции на флешке должна быть записана история об авторах и исполнителях, представлены фотографии исполнителей, а также краткая биография, в которой перечислены предыдущие выступления исполнителя на сцене и телевидении.

Полуфиналы Eesti Laul 2018 состоятся 10 и 17 февраля.

Финальный концерт пройдет 3 марта в Saku Suurhall.

Победитель конкурса представит Эстонию на конкурсе "Евровидение", который в 2018 году должен пройти в столице Португалии Лиссабоне.