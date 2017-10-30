Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт и его давний деловой партнер Рик Гейтс, не признавшие в понедельник своей вины ни по одному пункту обвинений в суде федерального округа Колумбия, помещены под домашний арест.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, корреспондент которого присутствовал на заседании, передает ТАСС.

Как сообщает в свою очередь газета Politico, суд назначил залог в размере 5 млн долларов за Гейтса и 10 млн долларов за Манафорта. До тех пор, пока он не будет внесен, оба будут оставаться под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Манафорт и Гейтс не признали вину в суде ни по одному из 12 пунктов обвинения. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CBS, корреспондент которой также присутствовал на заседании.

В понедельник спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения по 12 пунктам в адрес Манафорта и Гейтса. Они обвиняются в "сговоре, направленном против США, сговоре с целью отмывания денежных средств, действиях в качестве незарегистрированного агента иностранной державы, ложных и вводящих в заблуждение заявлениях о том, что касается положений Закона о регистрации иностранных агентов, а также непредоставлении информации об активах в иностранных банках и о финансовых счетах".

Телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники ранее сообщала, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера определила первую группу людей, которым могут предъявить обвинения в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы.

Агентство Associated Press сообщало, что Манафорт около 10 лет "секретно работал" на российского предпринимателя Олега Дерипаску и продвигал интересы Москвы в политической, экономической и других областях.

14 октября американский телеканал NBC со ссылкой на собственное расследование также сообщил, что Манафорт имел серьезные финансовые связи с Дерипаской. По версии телеканала, принадлежащая Дерипаске компания Oguster Management выдала кредит на сумму 26 млн долларов компании Yiakora Ventures, связанной с Манафортом, в форме займа, погашаемого по требованию.

Мюллер по поручению Минюста США расследует данные о предполагаемых попытках РФ повлиять на американские выборы в 2016 году. Одна из его задач - определить, была ли координация действий между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа. Мюллер начал расследование в мае 2017 года.

Трамп в понедельник заявил, что обвинения в адрес Манафорта затрагивают события, которые произошли "годами ранее" его вхождения в предвыборной штаб будущего президента США, и указал на то, что в них "нет ни слова о сговоре с Россией".