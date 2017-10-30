rus.err.ee

Экс-глава предвыборного штаба Трампа помещен под домашний арест ({{commentsTotal}})

За рубежом
{{1509367440000 | amCalendar}}
Пол Манафорт.
Пол Манафорт. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт и его давний деловой партнер Рик Гейтс, не признавшие в понедельник своей вины ни по одному пункту обвинений в суде федерального округа Колумбия, помещены под домашний арест.

 

Об этом сообщило агентство Bloomberg, корреспондент которого присутствовал на заседании, передает ТАСС.

Как сообщает в свою очередь газета Politico, суд назначил залог в размере 5 млн долларов за Гейтса и 10 млн долларов за Манафорта. До тех пор, пока он не будет внесен, оба будут оставаться под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Манафорт и Гейтс не признали вину в суде ни по одному из 12 пунктов обвинения. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CBS, корреспондент которой также присутствовал на заседании.

В понедельник спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения по 12 пунктам в адрес Манафорта и Гейтса. Они обвиняются в "сговоре, направленном против США, сговоре с целью отмывания денежных средств, действиях в качестве незарегистрированного агента иностранной державы, ложных и вводящих в заблуждение заявлениях о том, что касается положений Закона о регистрации иностранных агентов, а также непредоставлении информации об активах в иностранных банках и о финансовых счетах".

Телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники ранее сообщала, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера определила первую группу людей, которым могут предъявить обвинения в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы.

Агентство Associated Press сообщало, что Манафорт около 10 лет "секретно работал" на российского предпринимателя Олега Дерипаску и продвигал интересы Москвы в политической, экономической и других областях.

14 октября американский телеканал NBC со ссылкой на собственное расследование также сообщил, что Манафорт имел серьезные финансовые связи с Дерипаской. По версии телеканала, принадлежащая Дерипаске компания Oguster Management выдала кредит на сумму 26 млн долларов компании Yiakora Ventures, связанной с Манафортом, в форме займа, погашаемого по требованию.

Мюллер по поручению Минюста США расследует данные о предполагаемых попытках РФ повлиять на американские выборы в 2016 году. Одна из его задач - определить, была ли координация действий между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа. Мюллер начал расследование в мае 2017 года.

Трамп в понедельник заявил, что обвинения в адрес Манафорта затрагивают события, которые произошли "годами ранее" его вхождения в предвыборной штаб будущего президента США, и указал на то, что в них "нет ни слова о сговоре с Россией".

Редактор: Андрей Крашевский

дональд трамппол манафорт


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Обвиняемому грозит длительное тюремное заключение.

В Палдиски до смерти избили мужчину: 19-летний обвиняемый предстанет перед судом

Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 19-летнего Кирилла Копейкина обвиняют в жестоком убийстве мужчины. Преступление было совершено в мае этого года в Палдиски.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Лийза Пакоста

Пакоста: молодые русскоязычные женщины чувствуют себя уязвимее эстонок

Эстонские СМИ продолжают обсуждать целый ряд скандалов с сексуальным подтекстом. По оценке уполномоченного по гендерному равноправию Лийзы Пакосты, молодые русскоязычные женщины чувствуют себя гораздо более уязвимыми, чем молодые эстонки. 

ЭКОНОМИКА
29.10

Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в сентябре был рекордно высоким за 22 года

28.10

Гости из стран Восточного партнерства посетили предприятия Ида-Вирумаа

28.10

Лоукостер EasyJet приобрел часть активов обанкротившейся Air Berlin

27.10

Концерн Stockmann в III квартале получил чистый убыток в 150 млн евро

26.10

ЕЦБ вдвое урежет программу покупки активов

СПОРТ
КУЛЬТУРА

К премьере балета перед театром "Эстония" установят трамвай

В связи с началом рекламной кампании балета "Трамвай "Желание"", премьера которого состоится в Национальной опере "Эстония" 4 ноября, вечером в понедельник у здания театра на улице Георга Отса установят трамвайные рельсы и трамвай.

Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
21:34

ФОТО и ВИДЕО: в Тапа открылся новый оборонный комплекс

21:32

Популяция лосося растет, но случаев браконьерства меньше не становится

21:25

Велогонщик Контадор завершил профессиональную карьеру

21:24

Экс-глава предвыборного штаба Трампа помещен под домашний арест Обновлено

21:19

Михаил Швыдкой в студии "АК" о скандале с фильмом "Матильда": в каждой стране есть сумасшедшие Обновлено

21:14

Средняя реальная доходность эстонских пенсионных фондов в 2016 году составила -1,8% Обновлено

20:54

Эстония просит у Еврокомиссии дополнительные субсидии на сельское хозяйство

20:48

Новые автобусы компании Go Bus начнут обслуживать линию Таллинн - Тарту

20:43

Актуальная камера 30.10.2017 (20:00)

20:43

ФОТО: Путин открыл памятник жертвам политических репрессий

20:31

Председателем волостного собрания Йыхви осталась Нийна Негласон Обновлено

20:01

Сообщение с островом Хийумаа восстановлено: неисправность парома Leiger удалось устранить Обновлено

19:39

С 1 ноября в Таллинне меняется расписание восьми автобусов

19:33

Второе дыхание эстонско-белорусского экономического сотрудничества

Полезно знать

Топ читаемости
29.10

Родители детей с ограниченными возможностями протестуют против нового закона

29.10

Выборы мэра Кохтла-Ярве скорее всего пройдут на безальтернативной основе

29.10

Пакоста: молодые русскоязычные женщины чувствуют себя уязвимее эстонок

29.10

Протоиерей: если бы Николай II согрешил с Матильдой, то его отлучили бы от причастия

29.10

Марк Сирык представил свои работы на неделе моды в Москве

29.10

Поезда Нарва-Таллинн и Таллинн-Москва переходят на зимнее расписание

11:11

В воскресенье в Мустамяэ семья отравилась угарным газом

08:36

СМИ: в Швеции бывшего министра финансов Эстонии подозревают в педофилии

17:03

Яна Тоом: хорошо, если Украина через пять лет сохранится в нынешних границах

27.10

Драка в Кохтла-Ярве: один из родителей вступился за юных хоккеистов

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
19:33

Второе дыхание эстонско-белорусского экономического сотрудничества

18:53

Предложений по поправкам в бюджет 2018 года пока нет

11:56

Для поездки в Египет по серому паспорту потребуется анкета на английском, 10 недель и 80 евро Обновлено

11:10

Исследование: в 2016 году к врачам обратилось меньше людей, чем годом ранее

07:59

Со следующего года работодатели получат поддержку для предложения опыта работы несовершеннолетним

27.10

На конференции врачей обсудили положение пациентов в домах престарелых

27.10

В Петербурге откроют памятники жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом

27.10

В Пярну проходят дни аккордеонной музыки

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: