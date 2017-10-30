Экс-главе предвыборного штаба Трампа предъявили обвинения по "российскому делу"

Полу Манафорту, в течение нескольких месяцев 2016 года возглавлявшему предвыборный штаб будущего президента США Дональда Трампа, будут предъявлены обвинения в рамках расследования возможного вмешательства России в американские выборы, проводимого специальным прокурором Робертом Мюллером.

О выдвижении обвинений против Манафорта и его бывшего делового партнера Рика Гейтса сообщила в понедельник, 30 октября, газета The New York Times, передает Интерфакс.

Газета не уточняет, о каких именно обвинениях идет речь.

Ранее CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера определила первую группу людей, которым могут предъявить обвинения в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы. Ранее сообщалось, что большое жюри присяжных в Вашингтоне одобрило первые обвинения, представленные Мюллером.

Агентство Associated Press ранее сообщало, что Манафорт около 10 лет "секретно работал" на российского предпринимателя Олега Дерипаску и продвигал интересы Москвы в политической, экономической и других областях.

Дерипаска потребовал от AP опубликовать опровержение. Агентство отказалось его публиковать и сообщило, что публикация "основывалась на интервью с людьми, знакомыми с финансовыми поступлениями Манафорта", а также на данных о получении им "международных переводов на миллионы долларов".

В мае российский бизнесмен подал иск против AP, обвинив агентство в клевете. После публикации AP Дерипаска также написал статью, опубликованную в американских СМИ, где обвинил агентство в распространении лжи, отметив, что никогда не заключал каких-либо контактов с Манафортом для того, чтобы "скрыто рекламировать или продвигать" российские интересы в США.

14 октября американский телеканал NBC со ссылкой на собственное расследование также сообщил, что Манафорт имел серьезные финансовые связи с Дерипаской. По версии телеканала, принадлежащая Дерипаске компания Oguster Management выдала кредит на сумму 26 млн долларов компании Yiakora Ventures, связанной с Манафортом, в форме займа погашаемого по требованию.

Мюллер по поручению Минюста США расследует данные о предполагаемых попытках РФ повлиять на американские выборы в 2016 году. Одна из его задач - определить, была ли координация действий между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа. Мюллер начал расследование в мае 2017 года.