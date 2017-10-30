Николай Осипенко пока не планирует работать депутатом в Йыхви

Избранный в волостное собрание Йыхви предприниматель Николай Осипенко пока не планирует работать депутатом.

В понедельник, 30 октября, он направил в Йыхвискую избирательную комиссию заявление, в котором просит приостановить действие своих депутатских полномочий до 1 мая 2018 года.

После того, как заявление Николая Осипенко будет удовлетворено, в представительном органе его заменит Евгений Федоренко.

На выборах в Йыхвиское волостное собрание избирательный союз Осипенко "Йыхви - наш дом" показал лучший результат, получив 7 мандатов.

Сам Осипенко набрал 186 голосов - третий результат в списке.