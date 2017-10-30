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Вице-мэр Таллинна Кландорф снова стал главным тренером баскетбольного клуба "Калев/ТЛУ" ({{commentsTotal}})

Спорт
Калле Кландорф и Райдо Роос
Калле Кландорф и Райдо Роос Автор: Сийм Семискар, ERR Sport
Спорт

Столичный баскетбольный клуб "Калев/ТЛУ" решил отказаться от услуг главного тренера Райдо Рооса. Обязанности наставника снова на себя взял вице-мэр Таллинна и председатель суда чести Центристской партии Калле Кландорф.

Кландорф был главным тренером "Калева/ТЛУ" с 2008 по 2010 год, в период с 2010 по 2012 год ушел на должность второго тренера, а затем снова стал главным. В декабре 2016-го провел прощальный матч в должности главного тренера, отдав бразды правления Роосу. При этом Кландорф остался вторым тренером и почетным президентом клуба.

По словам президента клуба Стена-Эрика Янтсона, решение отказаться от услуг Рооса было непростыми, однако все-таки руководство надеялось в этом сезоне на большее в плане результатов.

Напомним, что в пяти матчах чемпионата Эстонии "Калев/ТЛУ" одержал две победы и потерпел три поражения. Команда пока идет на четвертом месте.

"Если смотреть на рисунок игры, то я не вижу особых изменений к лучшему. Мы хотим весной биться за медали, поэтому нужно вносить корректировки незамедлительно", - отметил Янтсон.

Кландорф, скорее всего, недолго будет наставником команды, поскольку в середине ноября должен из Германии вернуться Герт Кулламяэ, который и должен будет стать у руля "Калева/ТЛУ".

Свой первый матч в ранге главного тренера баскетбольной команды 61-летний Кландорф провел в сезоне 1976/77. Активную политическую деятельность Кландорф начал в 2005 году, когда вступил в Центристскую партию. Был старейшиной районов Хааберсти и Ласнамяэ, с 2011-го работает вице-мэром города.

Редактор: Виктор Сольц

калле кландорфрайдо роосгерт кулламяэстен-эрик янтсон


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