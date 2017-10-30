Центристы и "зеленые" обсуждают возможность сотрудничества в Таллинне

В понедельник, 30 октября, в доме Поска в столичном районе Кадриорг состоялась встреча представителей Центристской партии и партии "Зеленые Эстонии", на которой стороны обсудили сотрудничество в Таллинне.

Кандидат на пост мэра Таллинна от центристов Таави Аас отметил, что совместная работа с "Зелеными Эстонии" станет хорошей предпосылкой для подачи заявки на титул зеленой столицы Европы, передает пресс-служба Центристской партии.

"Центристы по-прежнему выступают за более широкое сотрудничество на уровне города и представители партии "Зеленые Эстонии" были открыты для диалога", - отметил Аас.

В ходе переговоров были затронуты в том числе темы по улучшению качества воды в Таллиннском заливе, а также сохранение природной среды в черте города.

Стороны пришли к единому мнению, что зона отдыха у памятника "Русалка" должна сохраниться и в интересах местных жителей продолжить ее развитие.

"Самой острой темой переговоров стало строительство Рейди теэ, но по этому вопросу мы ищем подходящие решения, которые бы устроили обе партии", - подчеркнула лидер "зеленых" Зюлейха Измайлова.

"Наша цель найти такое решение, которое было настолько экологически дружелюбным, насколько это возможно. На сегодняшний день проект уже настолько далеко зашел, но несмотря на это мы постараемся найти оптимальное решение", - отметила Измайлова.

Следующая встреча между центристами и "зелеными" состоится в среду.

По итогам выборов в горсобрание Таллинна центристы получили 40 мандатов из 79. Кандидаты от списка "зеленых" в представительный орган не прошли.