В Эстонию прибыла семья сирийских беженцев из 10 человек

На прошлой неделе в Эстонию в рамках программы расселения беженцев по странам Европейского союза прибыла семья сирийских беженцев от войны в составе десяти человек.

Об этом сообщила в понедельник, 30 октября, пресс-служба Министерства социальных дел, отметив, что семья была доставлена из Турции.

В семье двое родителей, семеро детей и их тетя. Один ребенок в семье совершеннолетний.

Родители имеют основное образование и опыт работы в различных сферах.

На первых порах семью беженцев поселили в приемном центре в Вягева, сейчас для них готовят постоянное место проживания.

В последний раз в рамках программы расселения беженцев в Эстонию в первой половине июля и в июне прибыла по квоте только одна семья.

На данный момент в рамках миграционной программы ЕС Эстония приняла 171 человека, 30 из них — из Турции. Эстония в рамках миграционной программы ЕС обязалась принять у Греции, Италии и Турции 550 беженцев. Из Турции Эстония готова принять до 160 человек.

Статистика показывает, что многие принятые беженцы не задерживаются в Эстонии. По состоянию на вторую половину октября, из Эстонии выехали 18 принятых по квоте семей беженцев, в общей сложности 85 человек, из них 79 человек превысили максимальный разрешенный срок пребывания за пределами страны.

Эстонию официально покинула иракская семья, добровольно вернувшаяся на родину.

Получающие международную защиту лица имеют право в течение 180 дней до 90 дней путешествовать по ЕС. При превышении этого срока прекращаются выплаты семейного пособия. В других странах ЕС они не могут работать или получать пособия. По возвращении в Эстонию они по-прежнему обладают правом на услуги опорного лица и возможностью продолжать изучение языка.