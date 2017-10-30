Ремонт автомобиля премьер-министра обойдется почти в 20 000

Ущерб попавшему в аварию на прошлой неделе автомобилю премьер-министра и машине, спровоцировавшей ДТП, возместит If Kindlustus.

Руководитель по связям с общественностью If Kindlustus Эва-Грете Альяс сказала ERR, что сумма составит приблизительно 20 000 евро.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов If Kindlustus Таави Киибуса, для страхового общества данный случай является обычным ДТП и таких аварий ежедневно на перекрестках происходят сотни.

Из регистрируемых каждый месяц ущербов 60-70% составляют ущербы автомобилям, и If ежемесячно компенсирует произошедшие аварии в среднем на 2,4 миллиона евро.

В этом году в If Kindlustus сообщили об ущербах автомобилям 19 652 раз, из которых 6718 являются ущербами по дорожному страхованию и 12 934 по каско.