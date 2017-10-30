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Консул посольства США в Эстонии встретится с нарвитянами и бесплатно покажет кино ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Нарва.
Нарва. Автор: Postimees/Scanpix
Ида-Вирумаа

Консул посольства США в Эстонии Карло Боэм приедет в понедельник, 6 ноября, в Нарву, чтобы встретиться с горожанами в Нарвской библиотеке. После встречи для всех желающих будет бесплатно показан фильм "Вокруг света за 80 дней".

Встреча состоится на русском языке, передает пресс-служба посольства США в Эстонии.

В понедельник, 6 ноября в 15:00, в Американском центре Нарвской центральной библиотеки консул Карло Боэм расскажет о своей работе в консульском отделе, о туристических и иммиграционных визах, о программе безвизового режима (ESTA), о лотерее "зеленых карт" и услугах оказываемых американским гражданам, живущим в Эстонии. Также консул ответит на другие вопросы нарвитян.

В тот же вечер, в 17:00 в рамках ежемесячных показов фильмов в Американском центре, Карло Боэм представит классический американский фильм Майкла Андерсона "Вокруг света за 80 дней" (1956) в конференц-зале Нарвской центральной библиотеки (ул. Мальми, 8, на первом этаже).

Фильм будет показан на английском языке с русскими субтитрами. Показ бесплатный.

Редактор: Виктор Сольц

нарвская центральная библиотекакарло боэмпосольство сша в эстонии


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