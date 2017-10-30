Датский изобретатель признался в расчленении трупа журналистки на своей подлодке

Датский изобретатель Петер Мадсен признался в том, что расчленил тело журналистки Ким Валль на своей подводной лодке.

При этом он не стал брать на себя ответственность за убийство, о мотивах расчленения трупа также не сообщается, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters и шведский телеканал "SVT nyheter".

Согласно сообщению, Мадсен заявил, что причиной смерти журналистки стало отравление угарным газом, когда она находилась на борту изобретенной им подводной лодки.

Изобретатель сообщил, что расчленил тело девушки также на борту подводного судна. По его словам, он впал в панику и выбросил тело женщины в воду.

7 октября полиция Дании нашла голову и ноги девушки, упакованные в пластиковые пакеты. В них также лежали тяжелые куски металла – по мнению следствия, для того чтобы затопить фрагменты тела на дне. Также были найдены нож и фрагменты одежды погибшей.

Генетическая экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Валль. На теле также обнаружили ножевые раны на грудной клетке и гениталиях. Причина смерти женщины неизвестна.

4 октября на жестком диске, принадлежащем, предположительно, датскому изобретателю и владельцу подлодки UC3 Nautilus ("Наутилус") Петеру Мадсену, правоохранительные органы обнаружили видео с обезглавливанием женщин. По версии следствия, кадры подлинные.

Мадсен – главный подозреваемый в убийстве 30-летней Валль. Его показания постоянно менялись. Первоначально он говорил, что высадил девушку после трехчасового плавания. Затем – что Валль погибла в результате несчастного случая от удара тяжелым люком по голове и он похоронил ее на одном из островов.

Шведская журналистка Ким Валль пропала 10 августа. Она хотела сделать репортаж о конструкторской деятельности Мадсена и отправилась с ним в море на подлодке UC3 Nautilus. Утром 11 августа лодка подала сигнал бедствия. Когда спасатели нашли судно, там был только Мадсен.