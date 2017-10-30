В Тарту у входа на кладбище Раади во второй половине дня понедельника погиб 62-летний мужчина, на которого задним ходом наехал мусоровоз.

Мусоровоз двигался задним ходом к контейнерам, находящимся на кладбище. Водитель не заметил вышедшего на дорогу мужчину и понял, что произошел несчастный случай только тогда, когда почувствовал на пути препятствие, после чего остановил машину.

Мужчина скончался на месте.

В текущем году в ДТП погибли 39 человек.