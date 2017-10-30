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Задержанный эстонскими полицейскими пьяный водитель из Латвии получил 30 суток ареста ({{commentsTotal}})

Эстония
Фото с места происшествия.
Фото с места происшествия. Автор: полиция
Эстония

На сегодняшнем заседании суда гражданин Латвии, в состоянии алкогольного опьянения пытавшийся в субботу на автомобиле скрыться от эстонских полицейских, получил максимально возможное наказание за подобное правонарушение - 30 суток ареста.

В отношении 40-летнего мужчины было заведено дело о проступке. Согласно закону о дорожном движении, гражданин Латвии был признан виновным в езде без прав соответствующей категории, нанесении материального ущерба, езде в нетрезвом виде и игнорировании сигналов к остановке, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В субботу в 12:41 Центр тревоги получил сообщение от жительницы Пярну, которая сообщила о припаркованном у магазина на Рижском шоссе автомобиле Seat с литовскими номерными знаками. Этот автомобиль ранее привлек внимание женщины опасными маневрами и, по ее словам, водитель мог быть нетрезв.

Ко времени прибытия патруля автомобиль Seat уехал с места, но полицейские продолжили искать машину и заметили отвечающий описанию автомобиль на шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Полицейские дали водителю сигнал к остановке, но водитель его проигнорировал и продолжил движение по направлению к границе с Латвией.

Информация была передана и другим патрулям, для остановки опасного автомобиля полицейские перекрыли движение на шоссе в обоих направлениях, чтобы использовать для остановки "ежа". На 184-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла Seat переехал через "ежа" и выехал с дороги. Водитель выбежал из машины и попытался скрыться в лесу. Полицейские сделали два предупредительных выстрела в воздух, и мужчина был задержан.

Водителем оказался 40-летний гражданин Латвии, управлявший автомобилем, не имея на это прав, и употребивший алкоголь. Других людей в машине не было. Водитель травм не получил и его доставили в Пярнуского отделение полиции.

Редактор: Виктор Сольц

дтппьяный за рулем


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