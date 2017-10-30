Яна Тоом: хорошо, если Украина через пять лет сохранится в нынешних границах

По словам Евродепутата Яны Тоом, Украина сталкивается с большим количеством внутренних проблем, которые нынешние власти разрешить не в состоянии, и если через пять лет страна сохранится в нынешних границах, то это можно будет считать хорошим результатом.

Об этом Тоом сказала в понедельник, 30 октября, в передаче Reporteritund на радиостанции Vikerraadio.

"Я считаю, что если через пять лет Украина сохранится в этих границах, то это хорошо. Но я не верю (в это)", - сказала евродепутат.

"По всей видимости, Донбасс останется в составе Украины, нет никакого сомнения, что они в конце концов останутся там. Получат ли они какую-то автономию, но как-нибудь договорятся. Крым при моей жизни не станет частью Украины, это точно. И я считаю, что и при жизни моих детей и внуков", - добавила она.

По словам политика, невиданный размах коррупции на Украине еще долго будет мешать созданию в стране функционирующего государства. В настоящее время Украиной управляют олигархи, которые не могут между собой договориться, считает евродепутат.

Сделка между Кремлем и Киевом

Тоом не исключила, что Россия может готовить почву к компромиссу с Украиной по Крыму. По ее словам, на это указывает отсутствие резкой реакции Кремля на заявление Ксении Собчак, объявившей о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в РФ в 2018, которая назвала Крым частью Украины с точки зрения международного права.

"Если посмотреть законы, то мы знаем, что некоторые сели в тюрьму за слова, что Крым - часть Украины. Это ведь можно рассматривать как подрыв территориальной целостности России, - пояснила политик. - А в случае с Собчак это не сработало. Значит ли это, что теперь в России официально разрешено говорить, что Крым - часть Украины, или другая ее идея - что нужен второй референдум в Крыму. Может быть, ей позволят немного раскрыть эту тему, чтобы как-то легитимизировать это крымское дело как-нибудь задним числом через второй референдум".

По мнению Тоом, если даже в Москве готовят почву к соглашению с Киевом, такая сделка не может быть заключена с нынешним президентом Украины Петром Порошенко.