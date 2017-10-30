ФОТО: батальон штаба и связи отметил годовщину

В понедельник военнослужащие батальона штаба и связи отметили годовщину своей воинской части праздничным шествием к Таллиннской 21-й школе, где участники почтили память павших во Второй мировой войне связистов.

Утром на территории батальона штаба и связи прошло праздничное построение, в котором приняли участие военнослужащие, оркестр Сил обороны, а также ученики и учителя Таллиннской 21-й школы. Около 150 человек прошли шествием по улицам Фильтри, Одра, Тартускому шоссе и улице Крейцвальди к зданию Таллиннской 21-й школы, чтобы возложить венки к памятнику павшим в бое 1940 года на улице Рауа.

После торжественного сбора шествие прошло по тому же маршруту на улицу Фильтри.

В 1940 году во время июньского переворота возле школы на улице Рауа разразился бой между располагавшимися в здании школы военными связистами и красноармейцами, которые прибыли для конфискации оружия, в ходе которого погибли два эстонских солдата.

Батальон штаба и связи был основан 21 ноября 1918 года, военная часть возобновила свою деятельность 29 октября 1993 года. Уже традиционно батальон отмечает годовщину возобновления службы праздничным шествием к Таллиннской 21-й школе, годовщину со дня основания отмечают в конце ноября.