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Госсуд не удовлетворил жалобу скандального активиста на результаты выборов в Тарту ({{commentsTotal}})

Эстония
Меэлис Калдалу.
Меэлис Калдалу. Автор: Фото: Пыхьяская префектура
Эстония

Государственный суд не удовлетворил поданную баллотировавшимся на местных выборах в Тарту скандально известным активистом Меэлисом Калдалу жалобу, которая препятствовала оглашению окончательных результатов голосования.

Поданная Меэлисом Калдалу, который сейчас находится под арестом по подозрению в угрозе взрывом тартуской студии ERR, жалоба касалась тартуского списка избирателей, в который, по его оценке, нельзя было включать жителей волости Тяхтвере, объединенной с городом Тарту, передает новостной портал ERR.

Теперь ничто не мешает окончательному оглашению выборов в Тарту.

Этого решения Госсуда с нетерпением ждала евродепутат Марью Лауристин, которая теперь сможет инициировать процесс своего выхода из Европейского парламента и возвращения в состав городского собрания Тарту. 

Доволен и однопартиец Лауристин, депутат Рийгикогу Ивари Падар, который теперь отправится в Брюссель. В свою очередь, на освобождающееся место в Рийгикогу должен вступить Рейн Рандвер.

Калдалу баллотировался в Тарту в составе избирательного союза Südamega Tartu ("Сердечный Тарту"), он набрал 23 голоса. Всего союз получил 200 голосов и не прошел в городское собрание.

Подозрение в угрозе взрыва тартуской студии ERR

26 октября полиция задержала в Тарту двух мужчин, подозреваемых в том, что они 10 октября сообщили о заложенной в тартуской студии ERR бомбе, суд дал санкции на их арест.

Калдалу и его друг Рейо Лауритс пока арестованы на два месяца. Наказание за тяжкое нарушение публичного правопорядка может составлять до пяти лет тюрьмы.

Около 20:45 вечером 10 октября в центр тревоги поступило сообщение, что в 21:15 в тартуской студии ERR взорвется бомба. Спецназ Лыунаской префектуры и саперы южно-эстонской группы оцепили здание студии и на час перекрыли движение в окрестностях здания и на улице Рийа. В здании провели тщательную проверку, но бомбу не нашли. В момент, когда поступила угроза, в студии никого не было.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Марге Пюсс, мужчин подозревают в групповом тяжком нарушении общественного правопорядка. По ее словам, прокуратура обратилась к суду с просьбой об аресте подозреваемых, чтобы исключить совершение новых преступлений и уклонение от делопроизводства.

Предварительное следствие ведет Лыунаская префектура под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.

Ранее о Калдалу не раз писал rus.err.ee

В 2014 году Калдалу собирался баллотироваться в Европарламент, но не уплатил залог и не был зарегистрирован. Не зарегистрировали его и в качестве кандидата на парламентских выборах 2015 года. Причина была той же - он не уплатил залог.

Меэлиса Калдалу в 2013 году подозревали в краже компьютера из Рийгикогу, но после судебно-психиатрической экспертизы уголовное дело закрыли.

На муниципальных выборах в Таллинне в октябре 2013 года Калдалу пытался зарегистрировать свой избирательный союз вместе с Анной-Марией Галоян, но скрывающаяся в Лондоне бывшая реформистка заявила, что ее подпись подделали.

В итоге Калдалу баллотировался как независимый кандидат, получил 42 голоса и в горсобрание не прошел.

Меэлис Калдалу прославился также тем, что не подал руку первой леди Эвелин Ильвес на президентском приеме 24 февраля 2013 года.

Редактор: Виктор Сольц

меэлис калдалу


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