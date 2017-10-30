К премьере балета перед театром "Эстония" установят трамвай

В связи с началом рекламной кампании балета "Трамвай "Желание"", премьера которого состоится в Национальной опере "Эстония" 4 ноября, вечером в понедельник у здания театра на улице Георга Отса установят трамвайные рельсы и трамвай.

Об этом в понедельник, 30 октября, сообщила пресс-служба Национальной оперы "Эстония".

В сообщении отмечается, что укладка рельсов начнется в 21:00, а трамвай при помощи крана перенесут на рельсы в 22:00.

Трамвай останется у здания театра до 9 ноября.

Как сообщила пресс-служба столичной мэрии, в связи с работами по установке рельсов и трамвая движение по участку улицы Георга Отса между Пярнуским шоссе и бульваром Эстония будет ограничено с 21:00 до 23:00.

Со вторника по улице возобновится нормальный режим движения и парковки, трамвай будет стоять в запрещенной для стоянки автомобилей зоне.

Мировая премьера балета "Трамвай "Желание"" в постановке режиссера Нэнси Меклер и хореографа Аннабель Лопес Очоа была приурочена к 65-летию одноименной пьесы Теннесси Уильямса и состоялась в 2012 году в исполнении Шотландского балета. В главной роли блистала эстонская балерина Эве Мутсо.

Премьера балета в Эстонии состоится 4 ноября.

Трамвай "Желание" - одна из самых известных пьес Теннесси Уильямса, закончена в 1947 году. За эту пьесу Уильямс был удостоен Пулитцеровской премии (1948). Одноименный фильм режиссера Элиа Казана вышел на экраны в 1951 году и получил 4 премии "Оскар" из 12 номинаций.