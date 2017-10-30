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Председателем волостного собрания Йыхви осталась Нийна Негласон ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
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Нийна Негласон
Нийна Негласон Автор: "Северное побережье"
Ида-Вирумаа

В понедельник, 30 октября, состоялось первое заседание волостного собрания Йыхви нового созыва. Председателем представительного органа местного самоуправления была избрана Нийна Негласон.

Вторым кандидатом на пост главы волостного собрания был экс-мэр Нарвы и экс-волостной старейшина Йыхви Эдуард Эаст, избранный по списку избирательного союза "Йыхви".

Как сообщил Эаст корреспонденту портала rus.err.ee, за него проголосовали 8 депутатов, а за Негласон - 12. Один бюллетень был признан недействительным.

Заместителем председателя горсобрания выбрали Елену Безводицкую ("Йыхви - наш дом").

Реформистка Негласон, избранная по списку избирательного союза "За Йыхви", возглавляет волостное собрание с июля, когда к власти в Йыхви пришла новая правящая коалиция.

На прошедших 15 октября муниципальных выборах эта коалиция (избирательные списки "За Йыхви" и "Йыхви - наш дом") получила большинство голосов избирателей.

"Йыхви - наш дом" получил семь из 21 места в волостном собрании. Как победитель выборов, этот союз получит должность волостного старейшины. Скорее всего, эту должность сохранит за собой соцдем Алексей Наумкин.

Эаст сообщил rus.err.ee, что оппозиция на выборах старейшины планирует выставить альтернативную кандидатуру. "У нас есть кандидаты, но кто конкретно пока не скажу. Все решится в последний момент", - сказал Эаст.

Шесть мандатов по итогам выборов досталось избирательному союзу "За Йыхви". По три места получили избирательный союз "Йыхви" и Центристская партия. Еще два мандата досталось Партии реформ.

Редактор: Виктор Сольц

йыхвинийна негласон


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