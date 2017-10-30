Актуальная камера 30.10.2017 (18:00)

Полиция просит помощи в установлении местонахождения осужденного за наркопреступление Ренеэ 1980 года рождения.
Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 19-летнего Кирилла Копейкина обвиняют в жестоком убийстве мужчины. Преступление было совершено в мае этого года в Палдиски.
Эстонские СМИ продолжают обсуждать целый ряд скандалов с сексуальным подтекстом. По оценке уполномоченного по гендерному равноправию Лийзы Пакосты, молодые русскоязычные женщины чувствуют себя гораздо более уязвимыми, чем молодые эстонки.
В воскресенье, 29 октября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
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