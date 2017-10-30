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Полиция просит помощи в розыске осужденного за наркопреступление ({{commentsTotal}})

Эстония
Ренеэ.
Ренеэ. Автор: Департамент полиции и погранохраны
Эстония

Полиция просит помощи в установлении местонахождения осужденного за наркопреступление Ренеэ 1980 года рождения.

Осужденный уклоняется от отбытия назначенного ему наказания, сообщила в понедельник, 30 октября, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Ренеэ нарушает требования к контролю за поведением и не явился на заседание суда.

Всех, кто видел изображенного на фотографии мужчину или имеет сведения о его местонахождении, просят сообщить об этом в полицию по справочному телефону 612 3000 или телефону экстренной помощи 112.

Редактор: Андрей Крашевский



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