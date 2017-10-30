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Михаил Швыдкой в студии "АК" о скандале с фильмом "Матильда": в каждой стране есть сумасшедшие ({{commentsTotal}})

Культура
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Культура

В Таллинн приехал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой. Цель двухдневного визита - наладить гуманитарное сотрудничество между странами.

Срок трехлетней программы взаимодействия двух стран в области культуры истекает в 2018 году, передает "Актуальная камера".

"Несмотря на все политические и экономические сложности, в области культуры, образования и науки отношения, в общем, нормальные. И это нужно поддерживать и развивать. Это в высшей степени важно", - заявил Швыдкой.

Позади у Швыдкого уже несколько встреч, в том числе с министром культуры Индреком Сааром и министром образования Майлис Репс.

Экс-министр культуры пришел в студию "Актуальной камеры", где в прямом эфире ответил на несколько вопросов ведущего программы Николая Лощина.

"Итоги переговоров следующие: мы продолжим работу над программой сотрудничества на 2019-2021 год, Россия вместе с Эстонией будет отмечать столетие эстонской государственности совместными культурными акциями", - прокомментировал Швыдкой.

Завтра Швыдкой встретится с директором Национальной оперы "Эстония", с которым планирует обсудить возможные гастроли театра в Москве. Запланированы также на 2018 год совместные гастроли Русского театра и Ракверского театра в России.

Швыдкой о Серебренникове: есть вещи, которые нельзя делать и замечательным режиссерам

Ведущий "АК" поинтересовался мнением Швыдкого как спецпредставителю президента России по поводу ситуации вокруг кинофильма "Матильда" и ареста режиссера Кирилла Серебренникова.

"Это разные материи. Я очень ценю Серебренникова как режиссера, но есть вещи, которые, наверное, нельзя делать и замечательным режиссерам. Будет суд. Мы надеемся, что он будет объективным и беспристрастным. Что касается "Матильды", в каждой стране есть сумасшедшие. Думаю, они есть не только в России, но и в Эстонии. Нельзя же за всех сумасшедших отвечать", - сказал Швыдкой.

Прокомментировал спецпредставитель президента РФ и тему, ставшую яблоком раздора между Эстонией и Россией - регалии первого президента страны Константина Пятса. Четырнадцать лет назад Швыдкой, будучи министром культуры, заявил, что Россия не будет откладывать возвращение их Таллинну. Однако воз и ныне там.

"Такого рода вещи зависят от контекста отношений. Если отношения Эстонии и России выйдут на какой-то другой качественный уровень и возникнет атмосфера доверия, которая была в 2003 году, то тогда нынешний министр культуры может сказать то, что и я сказал 14 лет назад", - ответил Швыдкой.

Редактор: Виктор Сольц

михаил швыдкой


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