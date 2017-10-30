Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой прибыл в Эстонию налаживать сотрудничество

В Таллинн приехал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой. Цель двухдневного визита - наладить гуманитарное сотрудничество между странами.

Позади у Швыдкого уже несколько встреч, в том числе с министром культуры Индреком Сааром и министром образования Майлис Репс, передает "Актуальная камера".

"Несмотря на все политические и экономические сложности, в области культуры, образования и науки отношения, в общем, нормальные. И это нужно поддерживать и развивать. Это в высшей степени важно", - заявил Швыдкой.