Власти Нарвы принялись за активную борьбу с неправильной парковкой на Петровской площади

Власти Нарвы делают первые шаги для внедрения платной парковки в центре города. С нового года жителям придется оплатить стоянку автомобиля на Петровской площади.

За прошедший месяц отдел надзора Департамента архитектуры и планирования провел два ночных рейда с целью дать понять автолюбителям, что в дальнейшем беззаботная и бесплатная парковка в непосредственной близости от пункта пересечения границы скоро закончится, передает "Актуальная камера".

Пятьдесят семь водителей, оставивших свои автомобили на ночь, несмотря на запрещающие знаки, получили счет за неправильную парковку.

"Подавляющая часть владельцев этих автомобилей не являются жителями Нарвы. Это жители окрестных городов и волостей, которые оставляют здесь машину на несколько дней, чтобы посетить Россию. Они используют Петровскую площадь в качестве такой вот бесплатной парковки. А это запрещено знаками организации дорожного движения, у нас с 23-х до 7 утра машину оставлять запрещено. Это мешает обслуживать площадь нормальным образом", - говорит главный специалист по охране порядка Дмитрий Дьяков.

Водители не слишком воодушевлены предстоящим нововведением, однако признают, что посуточная оплата стала бы правильным решением.

"А если поставят почасовую, то это было бы нелогично", - отмечает автолюбитель Сергей. По словам Сергея, порядок на площади давно пора было навести.

До конца этого года городские власти планируют закончить подготовительный этап к введению оплаты парковки, что включает в себя закрытие для въезда посторонних машин территории пяти квартирных товариществ, поскольку введение оплаты перенаправит желающих парковаться бесплатно в ближайшие дворы.