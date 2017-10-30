Предложений по поправкам в бюджет 2018 года пока нет

Вечером 1 ноября истекает срок подачи предложений для внесения поправок в проект госбюджета на 2018 год. Напомним, в Рийгикогу первое чтение проекта госбюджета состоялось 19 октября. Тогда – в ходе обсуждения - крупнейшая оппозиционная Партия реформ внесла предложение вообще отклонить проект бюджета, однако большинство депутатов это предложение не поддержало, и документ прошел первое чтение. Второе чтение бюджета запланировано на 14 ноября. Как сказал в интервью корреспонденту "Радио 4" Маргарите Черняевой председатель финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин, на сегодняшний день в комиссию пока не поступило ни одного предложения.