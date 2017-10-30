Велогонщик Контадор завершил профессиональную карьеру

Легендарный испанский велогонщик Альберто Контадор завершил профессиональную карьеру. Свою последнюю гонку он провел в Шанхае, где состоялся заключительный старт сезона.

В гонке он, как всегда, атаковал несколько раз, занял четвертое место, получив майку самого агрессивного гонщика критериум, передает "Актуальная камера"

За свою 15-летнюю карьеру Контадор одержал семь побед на титульных чемпионатах, отбыл двухлетнюю дисквалификацию за допинг, сменил восемь команд. В историю велоспорта он войдет как один из шести велогонщиков, которому удалось выиграть все три главные многодневки - "Тур де Франс", "Джиро д’Италия" и "Вуэльту".