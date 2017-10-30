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Посылки DPD теперь можно будет получать в посылочных автоматах Cleveron ({{commentsTotal}})

Экономика
Автомат Cleveron в Таллинне.
Автомат Cleveron в Таллинне. Автор: DPD
Экономика

Занимающаяся доставкой посылок фирма DPD и производитель инновационных посылочных автоматов Cleveron заключили соглашение о сотрудничестве, на основании которого к принадлежащей DPD сети получения посылок Pickup присоединяются роботизированные посылочные автоматы Cleveron.

Об этом в понедельник, 30 октября, сообщила пресс-служба DPD.

В настоящее время сеть Cleveron Collect.Net состоит из восьми автоматов, половина из которых находятся в Таллинне, два - в Тарту, и по одному - в Вильянди и Раквере.

Автоматы доступны всем курьерским фирмам, онлайн-магазинам и частным лицам для хранения посылок без услуги транспортировки.

Как пояснил исполнительный директор DPD Райнер Рохтла, теперь клиенты фирмы смогут выбрать, где именно получить посылку - в автомате DPD, в ближайшем магазине Pickup или в автомате Cleveron.

В связи с присоединением посылочных роботов Collect.Net к сети Pickup некоторые посылочные автоматы DPD будут перемещены.

Эстонская фирма Cleveron развивает технологии передачи посылок. Недавно фирма начала сотрудничество с американским гигантом розничной торговли Walmart, а также установила первый посылочной робот в Испании в рамках сотрудничества с компанией Inditex - владельцем известного бренда одежды Zara.

DPD – вторая по размеру курьерская фирма в Европе, которая ежедневно доставляет около 4 миллионов посылок в 230 странах.

Редактор: Андрей Крашевский



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