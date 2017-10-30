В Тарту соцдемы считают проект "Арена Тарту" слишком непонятным

Новый коалиционный договор, подписанный в Тарту Партией реформ и Центристской партией, обещает привнести новшество и разнообразие в жизнь тартусцев.

Согласно новому коалиционному договору, в Тарту планируется создать три крупнейших центра: центр культуры в сердце города, мультифункциональный спорткомплекс Тартуского университета и комплекс "Арена Тарту", состоящий из семейного центра и городского холла, передает "Актуальная камера".

Последняя идея принадлежит избирательному союзу "За Тарту", договор о сотрудничестве с которым политическая коалиция заключила накануне.

"На самом деле нужно признать факт: для нашего маленького союза стало приятным сюрпризом, когда Партия реформ предложила нам сотрудничество. Объединяющим звеном стало то, как поднять конкурентоспособность города Тарту. Исходя из этого, мы нашли точки соприкосновения и некоторые наши пункты вошли в коалиционный договор", - рассказывает член избирательного союза "За Тарту" Танель Тейн.

"Бюджет горхолла может быть где-то 45 миллионов евро. Естественно, это очень большая сумма, и поэтому надо проводить очень хорошую подготовительную работу. Но в первую очередь Тартуский университет реконструирует свой спортивный комплекс. Когда этот комплекс будет готов, то тогда решим, как будем работать дальше", - отмечает мэр Тарту Урмас Клаас (Партия реформ).

Однако социал-демократы, которые теперь оказались в оппозиции, считают, что проект культурно-спортивного комплекса "Арена Тарту" слишком крупный и непонятный.

По словам центристов, все проекты за четыре года невозможно реализовать, но один из проектов, спорткомплекс Тартуского университета, в принципе уже начат.

"Городской холл стоит в планах развития города уже более 20 лет. И эта тема с каждым годом становится все более актуальной", - считает председатель городского собрания Тарту Владимир Шокман (Центристская партия).