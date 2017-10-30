Новые автобусы компании Go Bus начнут обслуживать линию Таллинн - Тарту

Публике были представлены семь новых автобусов фирмы Go Bus, которые с завтрашнего дня начнут курсировать на самой популярной автобусной линии Таллинн-Тарту. Поездки до Тарту на новых автобусах станут не только комфортнее, но и дешевле, в пределах 6-8 евро, передает "Актуальная камера".

"Теперь на линии Таллинн-Тарту нет монополии, зато будет конкуренция, которая всегда немного влияет на ценообразование", - говорит владелец Go Group Тийт Пруули.

Для сравнения полный билет до Тарту на автобус фирмы Lux Express стоит 10 евро. Однако, председатель правления Lux Express Андрус Трейер сообщил, что появление новых комфортабельных автобусов у конкурентов не повлияет на ценовую политику его фирмы.

"Мы предлагаем выгодные цены начиная с одного евро круглый год. И мы продолжим проводить подобные кампании. Для нашей фирмы это обычное дело", - отмечает Трейер.

В то время как цены на автобусные билеты потихоньку снижаются, билеты на поезд, несмотря на дотации и поддержку государства, наоборот растут.

"С 31 декабря изменятся тарифы на инфраструктуру. Это значит, что на наши плечи ляжет множество дополнительных расходов. Государство, конечно, компенсирует нам большую часть, но не в полном объеме. Поэтому мне кажется, наступил момент, чтобы немного повысить цены", - подчеркивает менеджер по продажам Elron Ронни Конго.