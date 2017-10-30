ФОТО и ВИДЕО: в Тапа открылся новый оборонный комплекс

Открытие одного из самых крупных оборонных комплексов, построенных за последнее десятилетие, прошло сегодня в военном городке Тапа. Теперь на территории части могут одновременно разместиться почти три тысячи человек. Появилась в городке и необходимая для обслуживания бронетехники инфраструктура.

Церемонию открытия оборонного комплекса в Тапа было решено провести у парадного входа в солдатскую столовую, общая площадь которой составляет 5 500 квадратных метров, передает "Актуальная камера".

Ежедневно кухня способна обслуживать 3200 человек - из них 2500 военнослужащих на месте и еще 800 человек, находящихся на учениях.

"В следующем году на территории части будет построено еще две казармы. Из Палдиски в Тапа переедут бойцы Скаутского батальона. Численность военнослужащих снова вырастет. Так что нынешняя столовая - это оптимальный вариант", - говорит командующий Первой пехотной бригады Вейко-Велло Пальм.

Новый оборонный комплекс в Тапа площадью 38 000 квадратных метров. - это 20 зданий и хозпостроек, в том числе три казармы, столовая, учебные классы и вспомогательные здания. Жилые помещения построены с учетом современных потребностей военнослужащих. В каждой казарме 300 спальных и 30 рабочих мест. В отдельной секции находятся бытовые и учебные помещения, а также комнаты для хранения снаряжения и его обслуживания.

"По своим масштабам этот проект сродни строительству авиабазы в Эмари. Комплекс в Тапа и военный аэродром - это два крупнейших проекта Сил обороны Эстонии. Важно, чтобы и солдаты, и офицеры хорошо себя чувствовали. Если им будет удобно, то и служба будет хорошо протекать", - отмечает министр обороны Юри Луйк.

Кроме военнослужащих Первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии, в Тапа сегодня базируется также боевая батальонная группа НАТО в составе 1200 человек. В ее состав входят солдаты и офицеры из Великобритании и Франции. Последних в начале следующего года сменят военнослужащие Дании. Стоимость строительства оборонного комплекса составила 43 миллиона евро.