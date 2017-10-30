Популяция лосося растет, но случаев браконьерства меньше не становится

Инспекция окружающей среды уже четвертый год прибегает к помощи добровольцев для проведения совместных рейдов по выявлению рыбаков- браконьеров. Защитники природы отмечают, что на фоне увеличения популяции лосося случаев браконьерства меньше не становится.

Ежегодно в период с 15 октября по 15 ноября ловля морской форели и рыб семейства лососевых в эстонских реках запрещена, так как рыба идет на нерест, передает "Актуальная камера".

Именно в этот период работы много не только у браконьеров, но и у Инспекции окружающей среды. В Харьюском уезде охотой на рыбных браконьеров ежедневно по осени занимаются 6 инспекторов, в последние четыре года им помогают добровольцы - на рейды выходят примерно от одного до десяти человек.

"Наша роль - быть для Инспекции окружающей среды "глазами и ногами". Так как нас довольно много, наша одежда и транспорт не выделяются, то браконьерам тяжело нас распознать. У них всегда присутствует страх, что их заметят, на них донесут и приедет инспекция", - говорит председатель правления Эстонского союза рыболовов Эрки Таммлехт.

Поздно вечером лиц, находящихся в воде или уже успевших вытащить улов, штрафуют. Но есть и те, кого суммы, доходящие до 1200 евро, плюс нанесенный ущерб окружающей среде, не пугают. Ежегодно браконьеры возвращаются на рыбные места.

"Мы можем сказать на сегодня, что у нас есть некоторые люди, которые получают от этого действия прибыль. Они занимаются браконьерством из-за денег", - отмечает главный инспектор Инспекции окружающей среды Эрик Партс.

"Я не совсем уверен, что они все - рыболовы. Зачастую это жестокое зрелище. Мы не говорим даже о ловле лосося или форели, охотятся на икру. Если в руки попадает самец, то его часто находят брошенным у реки или в лесу", - добавляет Таммлехт.

Хоть случаев браконьерства и не стало меньше, популяция рыб потихоньку растет.

"Уже сейчас исследования показывают, что за последние годы в реках популяция стабилизируется. Так что через два-три года мы сможем увидеть результат проделанной работы и удачного нереста", - говорит завотделом рыбных ресурсов Министерства окружающей среды Кайре Мяртин.

Эстонский союз рыболовов призывает всех желающих в добровольческие ряды.