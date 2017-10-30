ФОТО: Путин открыл памятник жертвам политических репрессий

Президент России Владимир Путин выступил в понедельник на церемонии открытия памятника жертвам политических репрессий в центре Москвы "Стена скорби", на пересечении проспекта Академика Сахарова с Садовым кольцом.

Об этом в понедельник, 30 октября, сообщила Русская служба Би-би-си.

Путин назвал политические репрессии в бывшем Советском Союзе ударом по народу, который в России "ощущается до сих пор". По словам российского президента, "никаких оправданий этим преступлениям быть не может". Он призвал не допустить забвения жертв, но не "сводить счеты".

"Для всех нас, для будущих поколений, что очень важно, важно знать и помнить об этом трагическом периоде нашей истории, когда жестоким преследованиям подвергались целые сословия, целые народы: рабочие и крестьяне, инженеры и военачальники, священники, государственные служащие, ученые и деятели культуры", - заявил Путин.

Политические репрессии в СССР начались в период после октябрьского переворота 1917 года, продолжились в 1920-х годах рядом дел о политических преступлениях и с разной интенсивностью массово продолжались вплоть до смерти Иосифа Сталина в 1953 году.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября.

Открытый в понедельник мемориал создан по проекту скульптора Георгия Франгуляна. Проект был выбран на конкурсе из 300 работ, передает ТАСС.

Монумент представляет собой масштабный бронзовый барельеф с изображением человеческих фигур, символизирующих выживших и ушедших. На плоскостях барельефа нанесено одно слово - "Помни" - на разных языках. Его дополняют гранитные композиции, которые образно отсылают к застенкам и эшелонам, а саму площадь планируется замостить с включением камней с мест заключения репрессированных.