Актуальная камера 30.10.2017 (20:00) ({{commentsTotal}})
Редактор: Виктор Сольц
Редактор: Виктор Сольц
Эстония ходатайствует перед Европейской комиссией о субсидиях для растениеводческого сектора, мотивируя необходимость в дополнительной поддержке плохими погодными условиями.
Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 19-летнего Кирилла Копейкина обвиняют в жестоком убийстве мужчины. Преступление было совершено в мае этого года в Палдиски.
Эстонские СМИ продолжают обсуждать целый ряд скандалов с сексуальным подтекстом. По оценке уполномоченного по гендерному равноправию Лийзы Пакосты, молодые русскоязычные женщины чувствуют себя гораздо более уязвимыми, чем молодые эстонки.
В связи с началом рекламной кампании балета "Трамвай "Желание"", премьера которого состоится в Национальной опере "Эстония" 4 ноября, вечером в понедельник у здания театра на улице Георга Отса установят трамвайные рельсы и трамвай.
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