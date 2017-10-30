Эстония просит у Еврокомиссии дополнительные субсидии на сельское хозяйство

Эстония ходатайствует перед Европейской комиссией о субсидиях для растениеводческого сектора, мотивируя необходимость в дополнительной поддержке плохими погодными условиями.

Об этом сообщил в понедельник, 30 октября, министр сельской жизни Тармо Тамм на заседании совета по развитию земледелия и сельской жизни (PMAN).

"Заботы земледельцев - это и наша заботы, и мы ищем различные пути оказания помощи земледельцам. Мы передали уполномоченному Европейской комиссии по аграрному сектору Филу Хогану письмо, знакомящее со сложным положением сектора. Подобное письмо направил и премьер-министр Юри Ратас президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру", - сказал Тамм.

По его словам, в этих письмах запрашиваются внеочередные субсидии и излагается просьба смягчить новые экологические требования, поскольку в будущем году их будет сложнее выполнять из-за погодных условий.

"Хотя на сегодняшний день на наши предложения ответа еще нет, наша озабоченность вполне определенная - Еврокомиссия запрашивает как у Балтийских стран, так и у Финляндии дополнительные сведения, на основании которых будет вынесено соответствующее решение", - сказал министр.