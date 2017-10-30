Билеты на поездах Elron подорожают с 10 декабря

Об этом в понедельник, 30 октября, сообщила "Актуальная камера".

Билеты в электропоездах субсидируемого государством Elron подорожают в среднем на 3-5%.

"С 10 декабря изменится порядок расчета плат за инфраструктуру. Это означает для нас довольно большие дополнительные расходы на следующий год уже в декабре этого года. Государство действительно компенсирует нам это (повышение расценок) в значительной мере, но не полностью, а это означает, что сейчас правильный момент скорректировать цены", - сказал директор по продажам и развитию Elron Ронни Конго.