В церкви Святого Духа благословили посвященный Мартину Лютеру витраж ({{commentsTotal}})
В таллиннской церкви Святого Духа благословлен витраж, посвященный Мартину Лютеру. Церемонию, приуроченную к празднованию 500-летия Реформации, провел архиеписков Урмас Вийльма.
Автор витража, созданного при поддержке столичных властей - известная художница Долорес Хоффман, передает "Акутальная камера".
Лютеранские проповедники начали свою регулярную деятельность в Эстонии, в том числе в Таллине и Тарту, весной в 1524 году.
Редактор: Виктор Сольц