Сборная Эстонии по футболу сыграет с Финляндией и Мальтой без Клавана и Васильева

Главный тренер сборной Эстонии по футболу Мартин Рейм сегодня объявил имена игроков, приглашенных на последний в этом году сбор национальной команды. Ей предстоит провести два товарищеских матча в Европе и совершить дальний вояж на Тихоокеанские острова.

Футбольный сезон близится к завершению. В субботу состоится последний тур чемпионата Эстонии, после чего в ноябре ведущие игроки национальной сборной проведут четыре товарищеских матча в гостях, передает "Актуальная камера".

На ближайшие два поединка с командами Финляндии и Мальты главный тренер команды Мартин Рейм вызвал 21 футболиста. Но среди них не будет ветеранов, которым предоставили заслуженный отдых. Именно поэтому на сборы не получили приглашения Рагнар Клаван, Константин Васильев, Александр Дмитриев и Дмитрий Круглов.

Тем не менее ставка будет сделана на футболистов, играющих за границей. В обойме остаются вратарь Михкель Аксалу, защитник Энар Яэгер, нападающие Сергей Зенев и Хенри Аниер, полузащитники Илья Антонов и Матиас Кяйт.

Эстонский чемпионат представляют лишь шестеро - четыре футболиста таллиннской "Флоры" и два - из "Нымме Калью".

Матч со сборной Финляндии состоится 9 ноября в Хельсинки, игра с командой Мальты - 12 ноября в Та-Кали.

После этого лидеры команды получат небольшой отдых, а перед экзотической поездкой в Меланезию в составе произойдут изменения. Матч со сборной Фиджи запланирован на 19 ноября, а игра с командой Вануату состоится 23 ноября.