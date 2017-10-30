Во вторник местами мокрый снег, +1..+5 ({{commentsTotal}})
Циклон с Белоруссии удаляется на восток, Эстония останется в его северо-западной части.
Ночью на востоке страны облачно, пойдет снег. На западе - переменная облачность. На островах дождь или мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 7-12, порывы до 22 м/с. Температура воздуха -1..+3°C.
Днем переменная облачность. Местами мокрый снег, на побережье - дождь. Северо-западный, северный ветер 6-12 м/с, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 1..5°C.
Редактор: Виктор Сольц