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Во вторник местами мокрый снег, +1..+5 ({{commentsTotal}})

Погода
Погода

Циклон с Белоруссии удаляется на восток, Эстония останется в его северо-западной части.

Ночью на востоке страны облачно, пойдет снег. На западе - переменная облачность. На островах дождь или мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 7-12, порывы до 22 м/с. Температура воздуха -1..+3°C.

Днем переменная облачность. Местами мокрый снег, на побережье - дождь. Северо-западный, северный ветер 6-12 м/с, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 1..5°C.

Редактор: Виктор Сольц



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ЭСТОНИЯ
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