Пярнуские баскетболисты проиграли чемпиону Балтийской лиги

В поединке группового этапа турнира, который накануне вечером состоялся в Пярну, хозяева площадки в первые 30 минут на равных боролись с фаворитом и перед заключительной четвертью были впереди на 7 очков. Однако концовку встречи игроки эстонской команды провали, уступив в последней десятиминутке 11:31. Как итог - поражение в матче со счетом 75:88, передают утренние новости ETV+.

Самым результативным в составе пярнуской команды стали Сийм Маркус Пост, набравший 22 очка.

"Витаутас" выиграл на старте нового сезона два матча из двух, пярнусцы потерпели первое поражение в двух встречах.

Во вторник вечером литовский клуб в гостях сыграет против баскетболистов из Рапла.