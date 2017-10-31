Пярнуские баскетболисты проиграли чемпиону Балтийской лиги ({{commentsTotal}})
Баскетболисты пярнуского "Садама" признали превосходство действующего чемпиона Балтийской лиги - литовского "Витаутаса" из Преная.
В поединке группового этапа турнира, который накануне вечером состоялся в Пярну, хозяева площадки в первые 30 минут на равных боролись с фаворитом и перед заключительной четвертью были впереди на 7 очков. Однако концовку встречи игроки эстонской команды провали, уступив в последней десятиминутке 11:31. Как итог - поражение в матче со счетом 75:88, передают утренние новости ETV+.
Самым результативным в составе пярнуской команды стали Сийм Маркус Пост, набравший 22 очка.
"Витаутас" выиграл на старте нового сезона два матча из двух, пярнусцы потерпели первое поражение в двух встречах.
Во вторник вечером литовский клуб в гостях сыграет против баскетболистов из Рапла.
Редактор: Сергей Михайлов