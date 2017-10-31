Европейские политики призвали в Таллинне проводить структурные реформы экономики

Для укрепления роста экономики в Европе и улучшения благосостояния стран-членов ЕС необходимо продолжать проводить структурные реформы экономики - к таком выводу пришли политики стран Европейского союза и Европейского парламента на начавшейся накануне встрече в Таллинне.

По словам президента Банка Эстонии Ардо Ханссона, важно продвигаться вперед со структурными реформами, чтобы обеспечить гибкость экономики и ее способность реагировать на неожиданные события, передают утренние новости ETV+.

Помощник Генерального секретаря ОЭСР Мари Кивиеними сказала, что следует сосредоточиться на мерах, которые поддерживают экономический рост и помогают преодолеть проблемы глобализации.

Как ожидается, Еврокомиссия опубликует конкретные предложения об укреплении экономического и валютного союза 6 декабря.