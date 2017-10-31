ФОТО: в центре Таллинна появился трамвай "Желание"

В связи с началом рекламной кампании балета "Трамвай "Желание", премьера которого состоится в Национальной опере "Эстония" 4 ноября, у здания театра на улице Георга Отса установили трамвайные рельсы и трамвай.

Премьера балета с блистательной Эве Мутсо в главной роли состоится 4 ноября.

Трамвай у театра "Эстония", как уже сообщал rus.err.ee, будет стоять до 9 ноября.

Трамвай "Желание" - одна из самых известных пьес Теннесси Уильямса, закончена в 1947 году. За эту пьесу Уильямс был удостоен Пулитцеровской премии (1948). Одноименный фильм режиссера Элиа Казана вышел на экраны в 1951 году и получил 4 премии "Оскар" из 12 номинаций.