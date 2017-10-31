Новым председателем волостного собрания Виймси может стать Таави Котка

Выборы председателя волостного собрания Виймси пройдут во вторник, 31 октября, на первой сессии нового депутатского корпуса соседней с Таллинном волости.

Вопреки изначальным планам выигравшей выборы в Виймси Партии реформ, кандидатом на пост руководителя волостного собрания от этой политической силы станет не бывший премьер-министр Сийм Каллас, а экс-вице-канцлер Министерства экономики Таави Котка, передают утренние новости ETV+.

Сам Каллас, вероятно, станет новым волостным старейшиной, выборы которого депутаты проведут на одной из последующих сессий.

Правящий союз в Виймси сформируют Партия реформ, социал-демократы и избирательный союз Rannarahvas, у которых на троих в волостном собрании 12 мандатов из 21.