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Председателем волостного собрания Виймси стал Таави Котка ({{commentsTotal}})

Эстония
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Эстония

Волостное собрание Виймси на своей первой сессии во вторник выбрало председателем Таави Котка.

Вопреки изначальным планам выигравшей выборы в Виймси Партии реформ, кандидатом на пост руководителя волостного собрания от этой политической силы стал не бывший премьер-министр Сийм Каллас, а экс-вице-канцлер Министерства экономики Таави Котка, передали утренние новости ETV+. 

Сам Каллас, вероятно, станет новым волостным старейшиной, выборы которого депутаты проведут на одной из последующих сессий. 

Правящий союз в Виймси сформируют Партия реформ, социал-демократы и избирательный союз Rannarahvas, у которых на троих в волостном собрании 12 мандатов из 21.

Редактор: Сергей Михайлов

сийм калласвиймситаави котка


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