Волостное собрание Виймси на своей первой сессии во вторник выбрало председателем Таави Котка.

Вопреки изначальным планам выигравшей выборы в Виймси Партии реформ, кандидатом на пост руководителя волостного собрания от этой политической силы стал не бывший премьер-министр Сийм Каллас, а экс-вице-канцлер Министерства экономики Таави Котка, передали утренние новости ETV+.

Сам Каллас, вероятно, станет новым волостным старейшиной, выборы которого депутаты проведут на одной из последующих сессий.

Правящий союз в Виймси сформируют Партия реформ, социал-демократы и избирательный союз Rannarahvas, у которых на троих в волостном собрании 12 мандатов из 21.