Продавцы топлива и продуктовые магазины Эстонии в сентябре потеряли часть выручки

Доходы от продаж предприятий розничной торговли в Эстонии в сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли в постоянных ценах на 1%. При этом доходы продуктовых магазинов и продавцов топлива сократились.

Об этом во вторник, 31 октября, сообщил Департамент статистики, отметив, что суммарная выручка предприятий розничной торговли составила в сентябре 552,4 млн евро.

Выручка от продаж магазинов, торгующих промышленными товарами, увеличилась на 8% по сравнению с сентябрем 2016 года.

Как отмечает ведомство, доходы от продаж увеличились в большинстве видов хозяйственной деятельности, но в универмагах выручка от продаж сократилась.

Доходы от продаж продуктовых магазинов снизились на 1% по сравнению с сентябрем 2016 года. Доходы от продаж розничных продавцов топлива и вовсе сократились на 9%. Частично это было связано с продолжающимся ростом цен на моторное топливо.