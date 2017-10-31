Промпроизводство в Эстонии в сентябре выросло на 4%

Промышленные предприятия Эстонии в сентябре 2017 года произвели на 4% больше продукции, чем в том же месяце 2016 года, свидетельствуют данные Департамента статистики. Производство увеличилось в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, но уменьшилось в энергетике.

Как сообщила во вторник, 31 октября, пресс-служба ведомства, в сентябре в обрабатывающей промышленности объемы производства увеличились на 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

При этом в половине отраслей обрабатывающей промышленности в сентябре показатели производства превысили объемы предыдущего года. Позитивная динамика была достигнута в основном за счет увеличения производства изделий из дерева, продуктов питания, металлопродукции и электрооборудования. Значительно увеличилось и производство строительных материалов. А вот в производстве электроники и мебели в сентябре был зафиксирован спад.

На внешние рынки в сентябре было продано две трети всей промышленной продукции. В годовом сравнении показатели экспорта снизились на 1%. Спрос на внутреннем рынке вырос в сентябе на 6%.

По сравнению с сентябрем 2016 года в сентябре 2017 года было произведено на 20% меньше электроэнергии и на 10% больше тепла.