Отсидевший срок за пособничество терроризму Роман Манько подал жалобу в ЕСПЧ

Осужденный в Эстонии за пособничество терроризму житель Таллинна Роман Манько, который в апреле вышел на свободу, решил судиться с государством в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом во вторник, 31 октября, сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на Õhtuleht.

По словам Манько, его адвокат Олави-Юри Луйк в сентябре подал жалобу в ЕСПЧ, ссылаясь на неоднократные нарушения прав человека в уголовном процессе.

"Я не хочу жить до конца своих дней с ознанием того, что я террорист. Напротив, я хочу доказать, что не совершал такое преступление", - сказал Манько.

В Полиции безопасности (КаПо) к жалобе Романа Манько и его адвоката отнеслись скептически. По словам пресс-секретаря КаПо Харриса Пуусеппа, даже если ЕСПЧ примет жалобу в производство, то каким бы не было его последующее решение, оно все равно не отменит приговор Госсуда, который признал Манько виновным в поддержке терроризма.

Уголовная коллегия Государственного суда 10 апреля 2017 года пришла к выводу, что обвинения в финансировании исламского терроризма против таллиннцев Рамила Халилова и Романа Манько были доказаны.

В середине апреля 2015 года Роман Манько и Роман Халилов были задержаны Полицией безопасности. Прокуратура обвинила их в поддержке своего знакомого Ивана Сазанакова. По данным эстонских властей, он входил в состав террористической группировки, действующей на территории Сирии.

Судом первой инстанции Рамиль Халилов был приговорен к семи, а Роман Манько — к пяти годам лишения свободы. Таллиннский окружной суд в мае прошлого года счел этот приговор неоправданно суровым и снизил тюремные сроки Роману Манько до двух лет, а Рамилю Халилову — до трех тюрьмы.

Манько вышел на свободу в середине апреля 2017 года, Халилова должны освободить следующей весной.