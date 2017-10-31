Ратас удивился появлению "подволостей" на Хийумаа в ходе админреформы

Премьер-министра Эстонии Юри Ратаса во время визита на Хийумаа удивило появление в составе укрупненной в ходе административной реформы волости новых административных структур с собственными задачами и бюджетом, которые местные власти сравнили с самоуправлениями "полуторного уровня".

Об этом во вторник, 31 октября, сообщило издание Hiiu Leht.

Удивленный вопрос премьер-министра на состоявшейся в Кярдла встрече с руководством образованной в ходе административной реформы Хийуской волости вызвало замечание волостной старейшины Рейли Ранд о том, что в прежних волостных домах останутся работники неких "подволостей".

Ранд пояснила, что такие дома будут "центром местной жизни" с собственным бюджетом, в которых на месте будут решаться все повседневные административные вопросы, такие как социальные и земельные вопросы, записи в регистры и вопросы благоустройства.

И.о. уездного старейшины уездный секретарь Пирет Седрик добавила, что по сути прежние волостные администрации продолжат существовать в виде официальных учреждений, а Ранд назвала такие учреждения "фактическим самоуправлением полуторного уровня".

Она добавила, что такие учреждения будут иметь фиксированный бюджет. "При составлении бюджета Хийуской волости мы согласуем пропорции, сколько денег из бюджета пойдет в подволости, а сколько останется, так сказать, центру", - пояснила Ранд.

Ратас в ответ высказал опасение, что такая схема будет вызывать разногласия по поводу распределения задач между волостной коммунальной службой и соответствующими специалистами в подволостях.