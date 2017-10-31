Исследование: половина работников не довольна работой своего начальства

Согласно результатам исследования, проведенного порталом по трудоустройству CV Keskus, почти половина из опрошенных работников недовольна работой начальства, а треть из них были бы готовы работать за меньшую зарплату при условии, что поменяется их нынешнее руководство. По словам специалиста по коммуникации портала CV Keskus Хенри Аувяэрта, более всего работой начальства недовольны представители промышленного и производственного секторов. Всего в исследовании приняли участие 1016 человек. Подробнее о результатах исследования рассказывает Хенри Аувяэрт.