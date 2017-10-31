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Керсти Кальюлайд откроет построенный эстонскими инвесторами гольф-клуб в Тбилиси ({{commentsTotal}})

Эстония
Гольф-клуб. Иллюстративная фотография.
Гольф-клуб. Иллюстративная фотография. Автор: South Suburban Parks and Recreation/Creative Commons
Эстония

В рамках государственного визита в Грузию президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Тбилиси состоится торжественное открытие нового гольф-клуба Tbilisi Hills Golf Club, построенного на средства эстонских инвесторов.

Об этом во вторник, 31 октября, сообщила Торгово-промышленная палата Эстонии.

"Девелоперский проект Tbilisi Hills является значительной иностранной инвестицией в экономику Грузии и, несомненно, крупнейшей управляемой из Эстонии инвестицией во всем регионе", - сказал исполнительный директор Tbilisi Hills Яак Венде.

Он добавил, что государственная поддержка очень важна для иностранных инвестиций. "Внимание и поддержка руководителей государства важны для каждого бизнесмена, работающего на иностранном рынке, особенно с моральной точки зрения. Мы здесь вместе занимаемся общим делом, исходя как из интересов инвесторов проекта, так и государственных интересов Эстонии и Грузии", - подчеркнул Венде.

В сообщении Торгово-промышленной палаты отмечается, что в Грузии работают несколько эстонских предпринимателей, включая владельца Go Group AS Марселя Вихманна.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась в Грузию с государственным визитом 31 октября. В поездке ее сопровождает супруг Георгий-Рене Максимовский, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, министр культуры Индрек Саар, председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон и член комиссии по делам ЕС Калле Паллинг, командующий Силами обороны генерал Рихо Террас и ректор Тартуского университета Волли Калм.

В поездке также участвует деловая делегация в составе 34 человек во главе с председателем правления Эстонской торгово-промышленной палаты Тоомасом Луманом.

В ходе визита Кальюлайд встретится в Тбилиси с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, католикосом-патриархом Илией II и спикером парламента Ираклием Кобахидзе.

Президент встретится со связанными с программой сотрудничества в сфере развития НКО, примет участие в презентации совместного проекта Эстонии и ЮНИСЕФ в 150-й средней школе Тбилиси, посетит Церованскую школу и мониторинговую миссию ЕС в Грузии. Она возложит венок на площади Героев в Тбилиси и цветы к монументу жертвам 1989 года.

2 ноября президент с супругом посетят город-побратим Тарту Кутаиси, где Кальюлайд встретится с мэром Кутаиси и выступит с публичной лекцией в Кутаисском университете. Вечером того же дня президент вернется в Эстонию.

 

Редактор: Андрей Крашевский



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