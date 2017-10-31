Благотворительный Фонд SEB выдаст 150 молодым людям стипендии на 50 000 евро

Благотворительный Фонд SEB в этом месяце выдаст 150 учебных стипендий общей суммой на 50000 евро молодым людям до 26 лет, которые проживают в учреждениях опеки или в семьях замещения, и которые при этом не имеют посторонней денежной поддержки. Цель фонда - помочь молодым людям подготовиться к самостоятельной жизни и получить образование. Подробнее об этом рассказывает руководитель отдела маркетинга и коммуникаций банка SEB Юлия Пийльманн.